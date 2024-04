Sfreccia con il monopattino e passa con il semaforo rosso, la polizia ferma un giovane

Guida spericolata e passaggio con il semaforo rosso in via Beverora, a Piacenza. Un giovane a bordo del proprio monopattino è stato fermato dalla Volante dopo un breve inseguimento. Nei giorni scorsi denunciato anche un uomo per guida in stato di ebbrezza

Aveva aggredito un uomo: allontanato dal centro storico

Durante i controlli è emerso che il ragazzo lo scorso 31 marzo avrebbe aggredito senza alcun apparente motivo un uomo che transitava in via XX settembre. Alla luce di tali condotte moleste, è stato quindi disposto a suo carico l’ordine di allontanamento dalle vie del centro storico, misura di prevenzione estesa ai minorenni con il Decreto Caivano e che potrà essere aggravata in caso di ulteriori violazioni.

Si capotta con l’auto: denunciato per guida in stato di ebbrezza

Nei giorni scorsi è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza un cittadino straniero di 35 anni che la notte del primo aprile aveva avuto un incidente in Strada Malchioda, tamponando un veicolo in sosta e finendo la propria corsa cappottandosi. Gli esami ospedalieri hanno infatti dimostrato che al momento del sinistro l’uomo aveva un tasso alcolico quasi quattro volte superiore ai limiti di legge.