Anziana colpita da due pugni e rapinata: secondo caso in un mese alla Farnesiana

Un’anziana pensionata sarebbe stata colpita da un pugno al volto e rapinata di collana e borsetta nel pomeriggio del lunedì di Pasqua alla Farnesiana. La donna ha raccontato quanto le è accaduto a una commerciante della zona, la quale aveva subito un’aggressione simile lo scorso 12 marzo, sempre alla Farnesiana.

È proprio quest’ultima, Rita Botti, a riferire quanto le ha spiegato la anziana aggredita in via Farnesiana, all’altezza dell’incrocio con via Pollinari: “La donna ha notato un’auto con a bordo alcuni giovani. A un certo punto la vettura si è fermata ed è sceso un uomo che l’ha affrontata. Le ha sferrato due pugni, uno al volto e uno allo sterno. Poi le ha strappato di mano la borsetta e strappato dal collo la collana. Quell’uomo si è quindi allontanato un po’ e ha fatto una cosa che era capitata anche a me, quando ero stata rapinata giorni prima. Ha frugato nella borsetta della vittima, ha preso il portafoglio e ne ha sfilato le banconote. Evidentemente soddisfatto di collana e banconote ha rimesso il portafoglio nella borsetta e l’ha lanciata ai piedi dell’anziana”.