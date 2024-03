Due donne aggredite, in un caso il colpo è andato a segno: rubata una borsetta

Due donne aggredite a pochi minuti di distanza in punti diversi della città. È quanto accaduto lunedì sera a Piacenza, dove nel primo caso uno sconosciuto con il volto celato da un cappuccio ha assalito intorno alle 19.30 una giovane nel parcheggio di un supermercato, nell’area di sosta fra via Emilia Parmense e via Modonesi. L’uomo si è avvicinato tentando di strapparle lo zainetto: la ragazza ha colpito il malvivente, il quale però non ha desistito dal suo intento riuscendo a strappare lo zainetto e cadendo poi a terra. Il parapiglia ha richiamato l’attenzione di alcuni passanti: uno di loro si è avvicinato al malvivente, che ha quindi deciso di fuggire di corsa a mani vuote. Sul posto è giunta la polizia che ha avviato le indagini.

Nel secondo caso, invece, il colpo è purtroppo andato a segno. Circa una ventina di minuti dopo la precedente aggressione, un’altra donna è stata avvicinata all’esterno della sua abitazione, in via Caduti sulla Strada nel quartiere Farnesiana. Anche in questo caso è stato un uomo ad aggredirla, ma a differenza di quanto avvenuto in via Emilia Parmense, il malvivente era a volto scoperto.

Stando al racconto della vittima si tratterebbe di un giovane dai capelli biondi e ben vestito, il quale – dopo aver essersi avvicinato – ha afferrato la borsetta della donna nel tentativo di rubarla. Dopo una breve colluttazione, il ladro è riuscito a ottenere il suo bottino e alla donna (che nel frattempo è stata anche presa a calci) sono rimasti in mano solo i manici della borsa. Al suo interno vi era il portafoglio contenente circa cento euro in contati, vari documenti e le chiavi di casa che il ladro – su invito della donna disperata – ha restituito alla legittima proprietaria, prima di fuggire spalleggiato da un complice in bicicletta. Alla vittima non è rimasto altro da fare che denunciare il fatto alle forze dell’ordine.