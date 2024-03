Calci e pugni fuori dalla scuola: gruppo di giovani aggredisce un 15enne

Aggressione tra ragazzi a Piacenza, in via Baciocchi, all’esterno degli istituti Gioia e Romagnosi, dove un gruppo di giovani, di origine straniera, avrebbe preso a calci e pugni un 15enne italiano, sembra per futili motivi. Sul posto sono intervenute due volanti della polizia, per sedare la lite, ma sembra che non siano state presentate denunce.