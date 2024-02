Lo prende a pugni e gli spacca i denti. Caccia all’aggressore vestito da “V per vendetta”

La domenica l’ha passata a letto e ieri mattina aveva ancora mal di testa, forte. Un 29enne ha dovuto prendere un antidolorifico, l’ennesimo: “L’occhio non riesco ancora a riaprirlo, è gonfio, ho un ematoma”, spiega al telefono.

Ha la faccia di chi ha preso dritto un cazzotto in faccia; è svenuto in strada e quando ha riaperto gli occhi aveva sangue in bocca e cinque denti spaccati. Ad aggredirlo, senza ragione, è stato un uomo alto un metro e 90 che indossava la maschera di “V per vendetta”.

“Con i miei amici volevamo solo ballare e avvicinarci al palco, quando lui mi è saltato addosso e mi ha tirato due pugni. Al primo ho perso conoscenza. Tutto è stato velocissimo, io non ho avuto neppure il tempo di realizzare cosa stesse succedendo”, spiega il giovane che è stato portato in ospedale e ha presentato denuncia ai carabinieri. “Prima di colpirmi si è alzato la maschera, ho visto che aveva le pupille dilatate ed era in stato alterato”.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ