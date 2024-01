Borgonovo, 13enne aggredito e derubato da tre persone mentre andava a scuola

Stava andando a scuola quando tre persone a volto coperto lo hanno fermato e trascinato da via Roma a via Quattordici dove l’hanno minacciato e derubato.

Il giovane 13enne è stato rapinato del portafoglio dai tre mascherati da cappucci e sciarpe. È accaduto nella centralissima via Roma a Borgonovo martedì mattina poco prima delle 8. La vittima si stava recando a scuola. Camminava lungo via Roma quando è stato affrontato da tre individui dai volti coperti che lo hanno strattonato con forza e spinto fino in via Quattordici, una strada più discreta rispetto a via Roma.

Per meglio “convincere” lo studente a non fare storie uno dei tre malfattori avrebbe puntato qualcosa alla schiena del ragazzino, lasciando immaginare di essere armato di un coltello o di qualche corpo contundente. In via Quattordici il terzetto di malviventi si è impossessato del portafoglio del minore contenente una modesta somma di denaro. I tre soggetti si sono impossessati anche del telefonino dello studente scagliandolo a terra e spaccandolo. Dopo aver minacciato il minore di stare in silenzio si sono dileguati. La vittima ha avvisato i genitori e il 112. Sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno avviato le indagini del caso.