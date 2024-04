Tenta il colpo due volte in poche ore: ladro in fuga abbandona il vino rubato

Un ladro solitario ha tentato di rubare nello stesso locale, una trattoria lungo via Emilia Parmense a Piacenza, per ben due volte nel giro di poche ore, nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 aprile. Ma in entrambi i casi, la prontezza delle guardie giurate di Sicuritalia – con il supporto dei carabinieri – ha mandato in fumo i tentativi di furto.

Il primo allarme è scattato poco dopo le 2.00: l’arrivo delle guardie giurate di Sicuritalia ha messo in fuga l’individuo che – penetrato all’interno del locale con uno zainetto in spalla – stava tentando di arraffare quanta più merce possibile.

Tre ore dopo, intorno alle 5.00 del mattino, ecco scattare nuovamente l’allarme: si trattava dello stesso ladro, intento ad infilare nello zaino una dozzina di bottiglie di spumante. All’arrivo delle guardie giurate, il malvivente è nuovamente scappato, abbandonando dietro di sé lo zaino contenente la refurtiva rubata. Sul posto anche i carabinieri.