Raid dei ladri a Borgonovo, due abitazioni razziate: bottino ingente

In via Cervi a Borgonovo almeno due case sono state letteralmente razziate dai ladri. Il danno per le famiglie derubate è ingente. Si parla di circa 11 mila euro di ori di famiglia sottratti dalle due abitazioni. In entrambi i casi i ladri hanno agito in pieno giorno e sono entrati all’interno delle case passando dal retro.

SMURATA LA CASSAFORTE

Il danno maggiore lo hanno subito due sorelle, Maura e Marilena Colombo. Qui i ladri hanno smurato una cassaforte che però era praticamente vuota. Non paghi hanno rovistato dappertutto, fino a quando hanno trovato gli ori di famiglia. In un’abitazione vicina, dove vive una giovane coppia con un bambini piccolo, i ladri hanno portato via gli ori di famiglia. “Quando siamo rientrati, dopo la partita di rugby di nostro figlio – raccontano – abbiamo trovato la casa devastata. Non c’è angolo dove non abbiano messo le mani i ladri”.