Borgonovo, stop alle nuove costruzioni: scatta la legge a consumo di suolo zero

Con il nuovo piano urbanistico (pug) a Borgonovo scatterà la “tagliola” sulle nuove costruzioni. Da qui al 2050 non si potrà più edificare, salvo poche eccezioni.

Complice la nuova legge regionale, non a caso detta a consumo di suolo zero, a Borgonovo, come ha reso noto il vicesindaco Maurizio Molinelli durante l’ultima seduta del consiglio comunale, “non ci sarà nuovo residenziale, salvo un tre percento del territorio urbanizzato che vuol dire niente, o pochissimo, da qui al 2050”. Contando che Borgonovo ha circa 3 milioni di metri quadrati di urbanizzato, vuol dire per i prossimi 25 anni non più di centomila metri quadri di nuove aree residenziali. La regola vale per Borgonovo come del resto per tutti i territori in cui verrà applicata la nuova normativa.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’