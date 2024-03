Furti e vendita di merce contraffatta a Piacenza, due denunce e un arresto

Proseguono le operazioni di arresto e di messa in sicurezza da parte della Polizia di Piacenza, che negli ultimi giorni ha effettuato tre interventi tra le strade della città.

Il primo episodio, avvenuto la scorsa settimana, ha visto coinvolta una squadra volante intervenuta in seguito al furto di una bicicletta da parte di due minorenni di origine straniera nel centro storico di Piacenza. Per i due giovani è scattata la denuncia con il conseguente coinvolgimento dei genitori e la restituzione del velocipede al proprietario.

Nella giornata di ieri, invece, le volanti si sono occupate del fermo di una donna rumena di 33 anni in possesso di monili apparentemente in oro, rintracciata mentre provava a vendere ai passanti di piazza Marconi, uno smartphone di ultimissima generazione, accertato poi come falso nelle verifiche dei tecnici specializzati. Gli oggetti in questione sono stati sequestrati e la donna è stata denunciata per vendita di prodotti contraffatti. A suo carico sono state avviate le procedure per l’irrogazione della misura di prevenzione del foglio di via da Piacenza.

Infine, si è registrato l’arresto di un cittadino italiano, classe 1961, destinatario di un provvedimento di cumulo pene per reati contro il patrimonio, in particolare furto e rapine commessi a Piacenza. L’uomo sconterà il resto della propria pena agli arresti domiciliari.