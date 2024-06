Girava seminudo con un coltello in mano nella zona dello stadio: fermato

Si aggirava nei pressi dello stadio Garilli a Piacenza a torso nudo e con un coltello in mano, destando preoccupazione tra i passanti. Uno di questi, allarmato, ha deciso di chiamare il 113 per segnalare l’uomo. L’episodio è avvenuto venerdì pomeriggio (7 giugno) intorno alle 16.00.

Dalla sala operativa della questura è stata ricevuta la segnalazione e immediatamente una pattuglia della volante, che si trovava alla Galleana per normali controlli, è stata informata della presenza dell’individuo. Le forze dell’ordine si sono recate nei pressi dell’impianto sportivo, dove l’equipaggio ha avvistato e fermato l’uomo seminudo. Con sé, l’individuo aveva effettivamente un coltello.

L’uomo, un cittadino italiano di 50 anni, è stato condotto in questura per l’identificazione e successivamente denunciato per porto abusivo di coltello. Dopo il completamento delle formalità di rito, è stato rilasciato dalla centrale di polizia.