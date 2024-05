Forze dell’ordine a lezione di difesa personale: seminario al Polisportivo

Al Polisportivo Franzanti di Piacenza si è tenuto, martedì 7 maggio, il seminario di difesa personale professionale per operatori di polizia, organizzato dalle segreterie provinciali del Nuovo Sindacato Carabinieri e del Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale, con Kma (Krav Maga Academy).

Un istruttore d’eccellenza, Ilario Molinari, ha saputo coinvolgere e appassionare gli agenti con tecniche di difesa per professionisti: perquisizioni, ammanettamento, immobilizzazione e utilizzo di spray, simulando scenari nei quali qualsiasi operatore di polizia può trovarsi a dover affrontare. Le tecniche di difesa personale Krav Maga proposte in Kma derivano infatti da reali esperienze in campo delle forze di polizia.

Una difesa che rispetta ovviamente anche le normative sulla legittima difesa italiana, tutelando così nel migliore dei modi sia l’incolumità fisica che quella legale degli operatori di polizia che lo utilizzano come strumento di autodifesa.

“Purtroppo – si legge in una nota diffusa dai sindacati di polizia – ancora oggi i Comandi dedicano troppa poca attenzione a questo tipo di formazione, ma l’involuzione del contesto sociale richiede operatori sempre più preparati anche sotto questo aspetto, per difendere e per difendersi. Noi sindacati di categoria ne siamo consapevoli e continueremo a tutelare i nostri colleghi, anche organizzando altre giornate come quella appena trascorsa”.