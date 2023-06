Ubriaco si aggira per via Roma brandendo due coltelli: bloccato dalla polizia

Un giovane straniero completamente ubriaco che brandiva due coltelli è stato visto mentre avanzava, barcollando, in mezzo a via Roma borbottando frasi senza senso. Grazie al tempestivo intervento della polizia è stato evitato che potesse accadere qualcosa di spiacevole. E’ accaduto venerdì intorno alle 19 mentre la via era affollata di persone. L’apparizione del giovane ubriaco che agitava i coltelli ha suscitato comprensibile timore negli altri passanti e qualcuno ha telefonato al 113 per segnalare l’individuo, successivamente fermato nei pressi di Piazzale Marconi. Il giovane è stato così condotto in questura e denunciato per porto abusivo di coltelli, per essersi rifiutato di mostrare i propri documenti e sanzionato per ubriachezza molesta. Al termine delle formalità ha liberamente lasciato al questura.

