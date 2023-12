Un pezzo di via Roma senza luminarie: “Noi negozianti dimenticati dal Comune”

Un punto strategico del centro storico rimasto senza luminarie di Natale suscita la garbata protesta di un manipolo di commercianti che ha aspettato speranzoso fino all’ultimo. Ma gli operai del Comune non sono mai arrivati.

Il malcontento nasce in via Roma, nel tratto fra piazzetta Santa Maria e l’incrocio con via Legnano. Centocinquanta-duecento metri rimasti inspiegabilmente senza luminarie natalizie. Arrivano fino alla fine di via Legnano, si fermano, ripartono dopo piazzetta Santa Maria in via Alberoni, in via Roma e nei Giardini Merluzzo.

“Le luci natalizie si fermano in via Legnano e riprendono in grande stile in via Roma e via Alberoni — fanno notare – e i Giardini Merluzzo poi sono addobbati come un Luna Park e di sera, quando le luci sono accese, non è che siano tanto frequentati. Qui niente. Eppure questa è la porta d’ingresso del centro storico per chi arriva dal-la stazione ferroviaria. Chi a Piacenza arriva in treno, per visitare il centro passa di qui. E trova buio”.