Rissa tra giovani, identificato l’accoltellatore: ha 16 anni e per ora è irreperibile

È stato identificato, ma non ancora trovato, il 16enne che ieri ha sferrato una serie di coltellate a un coetaneo nel corso di una rissa scoppiata nella zona del Cheope, all’uscita delle scuole. Il giovane è chiaramente ripreso in alcuni video girati dai tanti presenti, che immortalano quanto accaduto: due ragazzi che si affrontano con calci e pugni, il sedicenne che arriva alle spalle di uno dei contendenti, estrae una lama dalla tasca dei pantaloni e sferra un paio di fendenti ferendo il rivale (portato al Pronto soccorso in condizioni non gravi), prima di essere fermato da altri presenti.

L’indagine è condotta dalla Procura per i minorenni di Bologna, che ha identificato tutti i partecipanti alla rissa e ha delegato la Polizia locale per gli approfondimenti.

Gli agenti stanno cercando nella zona dello scontro il coltello (o il taglierino) utilizzato dall’aggressore, anche con l’ausilio di metal detector.

