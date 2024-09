Controlli alle strutture per minori non accompagnati, trovati coltelli e hashish

Strumenti da taglio atti ad offendere; frammenti di presunta sostanza stupefacente di tipo hashish in quantità inferiore a un grammo. E’ l’esito dei controlli straordinari – svolti nella mattinata di mercoledì 11 settembre dalle pattuglie di polizia della Questura di Piacenza, del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, della Polizia Locale ed una unità Cinofila Antidroga della Guardia di Finanza – presso le comunità per minori stranieri non accompagnati situale a Piacenza, alla presenza di un referente dei Servizi Sociali del Comune di Piacenza.

In una struttura situata nella zona di via Colombo – che su due piani ospita complessivamente 38 minori, alloggiati in stanze singole, doppie o triple, prive di chiavi e con grande commistione di occupanti – non è stata trovata droga, ma alcuni strumenti da taglio atti ad offendere.

In un’altra, in via Campagna, occupata da 11 minori, il pastore tedesco “Helly” dell’unità cinofila della Guardia di Finanza ha fiutato per terra un frammento di 0.01 grammi di presunta sostanza stupefacente di tipo hashish, mentre in un struttura di via Taverna il quattrozampe ha permesso di rinvenire sulla strada, presumibilmente gettato da una finestra, un frammento di hashish del peso di circa 0,93 grammi.