Maltempo, annullato il mercatino di via Roma: Sbaracco rinviato al 10 marzo

Niente mercatino del riuso in via Roma. L’evento, inizialmente previsto per domenica 3 marzo, è stato annullato – causa maltempo – dagli organizzatori.

Anche la prevista edizione invernale dello Sbaracco, originariamente in calendario domenica prossima, su richiesta delle associazioni di categoria – Unione Commercianti, Confesercenti e Cna – non si terrà a causa delle condizioni meteo avverse, ma è rinviata a domenica 10 marzo.