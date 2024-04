Addio a Vincenzo Russo: “Una colonna per i carabinieri, emergeva per umanità”

Era conosciuto da tutti il luogotenente Vincenzo Russo, comandante della stazione carabinieri di San Nicolò scomparso improvvisamente questa mattina, 3 aprile, colpito da un malore fatale. La notizia ha fatto il giro della provincia e ha suscitato profonda commozione.

Originario di Catania, 60 anni, sposato con tre figli, Russo era al comando della stazione dei carabinieri di San Nicolò dal febbraio 2017.

IL COMANDANTE PROVINCIALE RICORDA VINCENZO RUSSO

Ad esprimere il cordoglio dell’Arma è il comandante provinciale, Pierantonio Breda: “Il luogotenente Russo era il più anziano ed esperto comandante di stazione della nostra provincia. A breve sarebbe dovuto andare in pensione però aveva chiesto di rimanere. La sua stazione era di fatto la sua seconda casa, era davvero innamorato del suo lavoro. Al netto della sua considerevole professionalità, il luogotenente Russo emergeva per la sua umanità, Vincenzo era disponibile con tutti e aveva una parola buona per tutti. I carabinieri della provincia perdono una colonna e i carabinieri di San Nicolò perdono un secondo papà. Tutti insieme ci stringiamo alla famiglia”.

LA CARRIERA DEL LUOGOTENENTE VINCENZO RUSSO

Militare di lunga esperienza, Russo era arrivato a Piacenza nel 1987, proveniente dalla Compagnia di Bobbio. Poco dopo è promosso brigadiere e diventa vicecomandante della stazione di Guastalla, nel Reggiano. Nel giugno 1991 torna nel Piacentino con l’incarico di comandante della stazione di Ottone, che regge fino al 1996. Promosso maresciallo capo, diviene poi comandante del Radiomobile di Piacenza. Dall’agosto 2014 all’agosto 2015 regge il comando in sede vacante del Nucleo operativo e radiomobile (comando solitamente retto da un ufficiale) e in vari periodi sostituisce il comandante della Compagnia di Piacenza. Quindi la nomina a comandante della stazione di San Nicolò.

LE ONORIFICENZE DEL LUOGOTENENTE VINCENZO RUSSO

Russo si può fregiare delle croci d’oro per anzianità di servizio militare concessa dal ministro della Difesa, della medaglia d’oro di lungo comando concessa sempre dal dicastero della Difesa, e della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare concessa dal Presidente della Repubblica. Russo ha partecipato a diverse e attività d’indagine che hanno permesso di assicurare alla giustizia numerose persone implicate in particolare in reati contro il patrimonio e nello spaccio di stupefacenti.