Ultimo saluto al comandante Vincenzo Russo: “Anima buona che vivrà in noi”

Chiesa gremita a San Nicolò per l’ultimo saluto al comandante Vincenzo Russo, mancato improvvisamente all’età di 60 anni nella mattinata del 3 aprile proprio mentre era al lavoro nella sua caserma. Le due famiglie del luogotenente hanno ricevuto un sentito abbraccio dai cittadini del territorio a ovest di Piacenza. Le lacrime dei carabinieri e della grande famiglia personale del comandante della caserma di San Nicolò si sono mischiate durante il funerale celebrato da don Fabio Galli.

Il parroco ha aperto la funzione proprio parlando dell’unione nel dolore: “Come comunità di Rottofreno e dei paesi attorno rappresentiamo chi ha conosciuto Vincenzo e gli ha voluto bene. Abbiamo percorso con lui il cammino della vita con esperienze belle e difficili”.

L’ultimo saluto: “Enzo vivrà sempre nei nostri cuori”

Dopo la preghiera del carabiniere, è stato il turno delle toccanti parole della sorella Florinda Russo: “Il nostro Enzo vivrà per sempre nei nostri cuori. Era figlio, fratello, padre e compagno. Un esempio per tutti di generosità. Affabile e mite, non aveva bisogno di fregiarsi di qualcosa”. E ancora: anima buona, lavoratore appassionato, ironico senza mai cadere nel ridicolo, capace di alleggerire le situazioni più pesanti. “Una mosca bianca con sembianze di uomo normale”.

La sindaca di Rottofreno Paola Galvani, davanti alla chiesa gremita, si è imposta di trattenere le lacrime e di calarsi nel ruolo istituzionale che il rappresentante locale della Benemerita meritava. “Appena sparsa la notizia della sua morte, nessuno di noi ci ha creduto subito. Poi siamo rimasti senza fiato, stretti nel dolore. Era una persona straordinaria davvero. Con tutti noi. Era sempre al nostro fianco”.

LE FOTO DI ANGELA PETRARELLI