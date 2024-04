San Nicolò, donna investita da una moto mentre attraversa la strada

Una donna è rimasta coinvolta in un incidente stradale nel tardo pomeriggio di martedì 9 aprile, lungo la via Emilia a San Nicolò. Mentre attraversava la strada, la donna è stata investita da una moto: per lei è stato necessario il trasporto all’ospedale di Piacenza. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Illeso il conducente della due ruote. Sul posto, oltre all’ambulanza della Croce Rossa di San Nicolò e all’automedica da Piacenza, sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i carabinieri di San Nicolò per chiarire la dinamica.