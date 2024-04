Scontro in via Colombo: auto investe bici e finisce contro la vetrina, gravi due donne

Grave incidente stradale nella mattinata di giovedì 11 aprile a Piacenza. In base alle prime informazioni, poco prima di mezzogiorno un’auto proveniente da via Colombo e diretta verso via Emilia Parmense, ha investito una donna in bicicletta sulla rotatoria.

In seguito all’impatto la conducente dell’automobile è finita contro la vetrina del negozio Bulla Sport. La donna in sella alla bici e la conducente dell’auto sono state trasportate all’ospedale in gravi condizioni.

Sul posto sono accorsi i soccorritori inviati dal 118, i vigili del fuoco e la polizia locale.