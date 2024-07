Auto con cinque giovani finisce contro una casa a Cernusca: tre feriti, uno grave

Un’auto con a bordo cinque giovani di nazionalità marocchina si è schiantata nel pomeriggio di domenica 21 luglio contro una casa a Cernusca. Il veicolo stava scendendo in direzione di Piacenza. C’erano diverse auto ferme in coda quando improvvisamente l’auto ha accelerato fino ad uscire di strada e a schiantarsi contro la facciata dell’abitazione posta lungo una delle due curve di Cernusca.

Da quanto ricostruito dai carabinieri dopo aver ascoltato i testimoni e il conducente, pare che il giovane alla guida si sia addormentato mentre era in coda e poi, svegliatosi di soprassalto, abbia inavvertitamente pigiato l’acceleratore. È stato poi trasportato all’ospedale di Piacenza, ferito in maniera non grave come un altro amico. Un terzo giovane, invece, è stato trasportato a Parma in elicottero e i restanti due amici sono invece rimasti illesi. Sul posto l’auto infermieristica del 118 giunta da Bobbio e un’ambulanza della Pubblica assistenza di Travo.

Danni all’abitazione: distrutta una porta blindata, danneggiato il muro e scaraventati via pesanti vasi di piante e fiori.