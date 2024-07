Castel San Giovanni, schianto all’incrocio: tre mezzi coinvolti, motociclista ferito

È di un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella prima mattinata di giovedì 25 luglio a Castel San Giovanni e che ha visto coinvolti una moto, un’auto e un furgone.

L’impatto, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, è avvenuto all’interno del paese all’incrocio tra via Fratelli Bandiera e via Bottarone. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, finito a terra in seguito allo schianto. A soccorrerlo un’ambulanza del 118 e l’Automedica: il ferito è stato trasportato all’ospedale di Piacenza in condizioni serie, anche se non sarebbe in pericolo di vita.

Accertamenti affidati ai carabinieri di Castel San Giovanni.