Perde il controllo dello scooter e si schianta: 35enne gravissimo

Grave incidente nella sera di mercoledì 17 aprile, poco dopo le 22.00, in via XXIV Maggio nei pressi della rotatoria con via Guglielmo da Saliceto. Uno scooter è finito rovinosamente a terra, il conducente del motociclo è stato sbalzato sull’asfalto, dove è rimasto in stato non cosciente. Le sue condizioni sono apparse subito gravi: si tratta di un 35enne di origini romene che è stato trasportato in ospedale.

Sul posto la polizia locale e il personale del 118 che si è prodigato nelle operazioni di primo soccorso.

Ancora da capire la dinamica, pare che non ci sia stato alcuno scontro con un altro mezzo, ma che il guidatore abbia perso il controllo dello scooter.