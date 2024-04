Castello, ferito un anziano in bici urtato da un’auto: il conducente non si ferma

Sono serie le condizioni dell’anziano rimasto coinvolto nel tardo pomeriggio di sabato 20 aprile in un incidente stradale a Castel San Giovanni.

Stando alle prime informazioni raccolte l’uomo, intento a procedere in sella alla sua bicicletta lungo via Silvio Pellico (non distante da Piazza del mercato), sarebbe stato urtato da un’auto intorno alle 18.15. In seguito all’impatto, l’anziano è finito a terra battendo la testa. Come riferito da alcuni testimoni il conducente dell’auto non si sarebbe fermato a prestare soccorso, dileguandosi.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un’automedica del 118 e un mezzo della Pubblica Assistenza di Castel San Giovanni. L’anziano, che fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita, è stato trasportato in Pronto Soccorso a Piacenza. A ricostruire l’accaduto la polizia locale di Castello.