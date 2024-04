Scontro scooter-bici, tre feriti: grave una donna. Interviene l’eliambulanza

Scontro tra una bicicletta e uno scooter nella tarda mattinata di sabato 13 aprile a Quadrelli, nel comune di Travo. Ad avere la peggio una donna 50enne alla guida della Vespa: è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale di Piacenza in eliambulanza. Feriti anche il figlio 27enne che era sullo scooter con lei e il ciclista, un uomo di 52 anni, entrambi trasportati in ambulanza al Guglielmo da Saliceto.

I SOCCORSI

Sul posto sono intervenuti i mezzi della pubblica Assistenza Valtrebbia di Travo, l’ autoinfermieristica di Bobbio, l’eliaambulanza di Parma, i vigili del fuoco e la polizia.