“Piovono parole”, Mantini e Molinari vincono il concorso in memoria di Groppi

“Gira sole!” e “Alto in mezzo ai campi”. Sono le opere con le quali Uma Mantini e Lucia Molinari si sono aggiudicate i primi premi del concorso di scrittura creativa “Piovono parole”, istituito dal liceo artistico “Cassinari” per ricordare la figura di Rossella Groppi, docente prematuramente scomparsa tre anni fa.

Oltre 50 in tutto gli studenti dell’istituto che hanno partecipato al concorso, rivolto a tutti gli alunni, ma soprattutto a quelli del primo e secondo anno. Come già accaduto negli anni precedenti, anche questa terza edizione dell’iniziativa si è conclusa con una cerimonia finale tenuta ieri mattina, 13 aprile, nel cortile interno del “Cassinari”, alla presenza delle insegnanti coinvolte nel progetto e dei famigliari e conoscenti di Groppi.

IL CONCORSO

L’obiettivo del concorso è stato quello di onorare la figura della docente che tanto si è prodigata nel sensibilizzare gli alunni all’espressione del sé attraverso la parola scritta, letta, ascoltata e condivisa, utilizzando come tracce del concorso temi a lei cari. “Quest’anno abbiamo scelto il girasole, sia per la prosa sia per la poesia – ha spiegato la dirigente scolastica Sabrina Mantini – scelto perché è un fiore positivo e allo stesso tempo umile, che può esprimere diversi significati. La nostra professoressa Groppi è stata una figura importante perché credeva nei valori dell’educazione, della parola e della missione dell’insegnamento”.