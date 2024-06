Maturità, gli studenti piacentini: “Speravamo in tracce più interessanti”

Sono 2.179 gli studenti piacentini che oggi (19 giugno) hanno affrontato la prima prova dell’esame di maturità, il tanto atteso elaborato di italiano. Il ministero dell’Istruzione ha messo a disposizione sette tracce, ciascuna riferita a uno degli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico o sociale. Gli alunni hanno potuto scegliere quella che più si adattava alla loro preparazione e ai loro interessi.

le tracce

Tra le tracce proposte, spicca la poesia “Pellegrinaggio” di Giuseppe Ungaretti, tratta dalla raccolta “L’Allegria”, poi l’Elogio dell’imperfezione di Rita Levi Montalcini. Inoltre, un testo dello storico Giuseppe Galasso, tratto da “Storia d’Europa”, ha invitato gli studenti a riflettere sull’uso dell’atomica. Ma anche il brano della giornalista Nicoletta Polla Mattiot “Riscoprire il silenzio” riguardo i benefici del silenzio nella comunicazione.

Un altro testo significativo è stato quello di Maurizio Caminito, tratto da “Profili selfie e blog” (2014), che ha stimolato una riflessione sull’importanza e il senso del diario nell’era digitale. Non meno rilevante è stata la traccia proposta su un testo di Maria Agostina Cabiddu riguardante l’importanza della carta costituzionale.

Alcuni studenti piacentini hanno ammesso la loro delusione per l’assenza di certi argomenti. “Ho scelto la traccia riguardante la mutazione dal diario ai social, ma in generale le tematiche erano poco interessanti. Mi sarei aspettata una traccia sul delitto Matteotti” dice Martina Sponcichetti. Qualcun altro avrebbe preferito “una traccia sul femminicidio”.

“Per me l’esame rappresenta la fine di un’era dopo tredici anni di scuola. Mi vedo già fuori, vorrei frequentare l’università e uscire almeno con un voto sopra il 70” aggiunge Daniela Bulican. Ma l’esame di maturità è ancora attuale? “Per me no. I cinque anni di scuole superiori sono sufficienti a valutarci” risponde Swami Sangiorgi.

Quanto al futuro, gli studenti hanno obiettivi diversi. Alice Pennazzi aspira a diventare una psicologa, Aurora Rossi punta a intraprendere la carriera da traduttrice o hostess, mentre Alice Achilli guarda ai concorsi pubblici nei Comuni.

LE INTERVISTE AGLI STUDENTI: