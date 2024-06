Dai banchi al palco con il “Colombini’s got talent”: in scena le doti dei liceali

Sul palco c’è chi balla, chi canta e chi sfida l’equilibrio. Nel pubblico c’è chi applaude, chi scatta foto e video, chi vota sui social e chi accende le torce dei telefonini per restituire l’emozione provata. Sono tutti studenti, e sono tutti talenti: ecco la prima edizione di “Colombini’s Got Talent”, evento organizzato stamattina (5 giugno) dal liceo Colombini di Piacenza al Teatro Politeama per mettere in scena le doti dei giovani.

La docente Elisabetta Fumi ha spiegato che “si tratta di un’occasione per mostrare i talenti di tutto il Colombini: gli alunni che sanno cantare, ballare, fare i giocolieri, insieme ai professori. Vogliamo anche creare un momento di unione, chiamando a raccolta l’intero liceo in un unico luogo, visto che quest’anno, con i lavori in corso nella sede centrale, è stato un periodo impegnativo. L’evento nasce come percorso di alternanza scuola-lavoro dove i ragazzi imparano a fare impresa”.

Durante la giornata, oltre ai talenti che hanno vinto alcuni premi, sono stati applauditi i liceali che si sono distinti in varie competizioni: olimpiadi della matematica e della fisica, gare di italiano o scienze, ma anche beach-volley e calcio, oltreché in percorsi filosofici e progetti di latino. In totale, circa 1.200 studenti hanno riempito il teatro.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’agenzia Be Wonder. La studentessa Delia Ciobanu ha illustrato le modalità di voto: “Abbiamo creato un profilo Instagram per permettere a tutti gli studenti e professori di scegliere i migliori tre talenti. La foto che riceve più like è quella del vincitore.”