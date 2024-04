La Cgil a San Nicolò si sposta in via XXV Aprile: “Spazi più ampi”

La Cgil avrà una nuova sede a San Nicolò. La struttura di via XXV Aprile sarà inaugurata sabato 6 aprile alle 10.00.

Nella nuova sede di XXV Aprile saranno raddoppiati gli spazi dedicati agli utenti per i servizi di tutela e di supporto – dalle pensioni all’assistenza fiscale passando per la tutela e la rappresentanza del lavoro – con un accesso più semplice, parcheggi, un’ampia sala d’aspetto e una sala riunioni adatta alle esigenze di una realtà in crescita.