San Nicolò, entra acqua nel palazzetto: “Inaugurato solo poche settimane fa”

“Il nuovo palazzetto dello sport di San Nicolò lascia trapelare acqua piovana”.

La segnalazione arriva da Simona Bellan, consigliere di minoranza a Rottofreno.

“Il palazzetto – spiega – è stato inaugurato poche settimane fa e ancora non è ultimato in tutti i particolari: ad esempio, mancano le tribune. Con i soldi spesi e il tempo occorso per costruirlo, sarebbe gravissimo se non fosse realizzato a regola d’arte”.

Il palazzetto è costato oltre due milioni di euro ed è complemento dell’adiacente scuola elementare di via Serena. In occasione del campionato di pallavolo è stato battezzato “Palavap”.

L’ARTICOLO DI ANGELA ZEPPI SU LIBERTÀ