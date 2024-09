Investe un 12enne poi inveisce contro genitori e soccorritori con una spranga

Grave episodio nel primo pomeriggio di mercoledì 25 settembre a San Nicolò.

Un ragazzino di 12 anni che pedalava in sella a una bicicletta in direzione Rottofreno è stato urtato da un furgone che stava facendo manovra.

Il 12enne è caduto a terra e i soccorritori sono prontamente intervenuti perchè l’ambulanza in quel momento stava transitando in zona.

Nel frattempo, è arrivata la madre del ragazzino e il conducente del furgone l’ha insultata e ha preso una spranga di ferro. Sul posto è arrivato anche il padre del ragazzo con il quale il conducente ha avuto un altro diverbio e i due sono stati divisi dai soccorritori contro i quali l’uomo ha inveito.

La scena si è svolta sono gli occhi di diversi cittadini.

Il bambino è stato condotto in ospedale, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.