Schianto fra auto, un’ora di lavoro per estrarre due donne dalle lamiere

Grave incidente stasera, 12 settembre, intorno alle 21 in località Noce di San Nicolò. Due auto si sono scontrate e due donne sono rimaste incastrate nell’abitacolo di una Peugeot, distrutta dopo l’impatto. I vigili del fuoco di Piacenza hanno lavorato un’ora per estrarre le due ferite. Una volta fuori dalle lamiere della loro auto sono state trasportate d’urgenza al pronto soccorso di Piacenza dai mezzi di soccorso del 118. Non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto carabinieri di Borgonovo e Castelsangiovanni.