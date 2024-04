Fiera del disco, tra vinili e rarità: “400 euro per il primo 45 giri di Celentano”

Il vinile non tramonta mai, anzi, trova sempre nuova vita. Appassionati, collezionisti, cultori del sacro gesto di posizionare il braccio sul piatto e la puntina nel solco. Sono in tanti a riscoprire, ormai da anni, il gusto e soprattutto la pastosità della musica analogica. Per loro l’appuntamento da non perdere è “La fiera del Disco”, che per due giorni, sabato 13 e domenica 14 aprile, offre l’opportunità di compravendita e scambio di 45 giri e LP usati, pezzi unici e da collezione, nel padiglione allestito nel parcheggio del Centro commerciale Gotico.

I GENERI MUSICALI PREFERITI

Anche se l’interesse è un po’ per tutti i generi musicali, le preferenze sono sulle pietre miliari degli anni 70: rock e progressive.

CINQUANTENNI, MA ANCHE GIOVANI

“Un avvicinamento dei giovani” segnalano gli espositori, ma lo zoccolo duro dei visitatori è quello di chi in quell’epoca viveva una adolescenza permeata di sonorità indimenticabili e uniche.

PREZZI E RARITà

I prezzi medi degli Lp vanno dai 25 ai 30 euro, con occasioni attorno ai 10, fino a rarità da collezione, come ad esempio il primo 45 giri di Celentano, “quando ancora cantava in inglese” spiega l’espositore, quotato tra i 400 e i 500 euro.