A Piacenza il candidato Pd alle regionali De Pascale: “La sanità è da rivoltare”

Un gigante sì, ma dai piedi di argilla. Parla schietto Michele De Pascale, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione che mercoledì 11 settembre, dal palco del Teatro Gioia a Piacenza, decide di scoprire il velo di Maya che avvolge il sistema sanitario regionale. Rivelandone, sotto la pur indiscussa eccellenza, una “gravissima condizione di difficoltà”.

“Dobbiamo fare autocritica per essere credibili” dice in apertura: “La colpa non solo del governo Meloni che sottostima il fabbisogno del comparto. I deficit di finanziamento e di programmazione vengono da lontano e anche il nostro campo, il centro-sinistra, che ha avuto responsabilità di governo, ha tante colpe. Partiamo da qui per dire che la priorità del nostro mandato sarà quella di salvare la sanità pubblica”.

Per farlo, serve un nuovo patto: “Innanzitutto – continua – per riorganizzare la rete ospedaliera e la medicina territoriale”, confermando quanto sia cruciale nell’economia del sistema regionale, la realizzazione del nuovo ospedale di Piacenza.

“Assieme a quello di Cesena, si tratta di un grande investimento che consentirà di garantire prestazioni di qualità per il bacino territoriale”.

L’ARTICOLO DI PIER PAOLO TASSI SU LIBERTÀ