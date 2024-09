Sitav Rugby Lyons scende in campo per “II Memorial Gianni Salerno”

Tornano in campo i Leoni di Urdaneta e Paoletti, che sabato 28 settembre si esibiranno per la prima volta al Beltrametti in questa stagione. L’avversario sarà il già noto Verona Rugby, affrontato e battuto sabato scorso in Coppa Italia, e l’occasione sarà quella del “II Memorial Gianni Salerno”, indimenticato dirigente bianconero scomparso nel 2022 in un incidente stradale.

“Salerno era il primo tifoso di tutte le squadre bianconere: dalle giovanili alla prima squadra durante il weekend era sempre sui campi per incitare i Leoni, con una parola di conforto per tutti dopo una sconfitta e un grande sorriso dopo le vittorie. Il suo ricordo è ancora vivo nella nostra società, tanto che una maglia con il numero 16 a nome “Gianni” segue sempre la prima squadra su tutti i campi di gioco, e si è subito pensato a dedicare una giornata alla sua memoria, per celebrare la sua passione per il rugby e l’attaccamento alla società. Sabato i Leoni scendono in campo anche per lui, per Matteo, Grazia e Ilaria”.

Sitav Rugby Lyons: Pasini; Via G, Castro, Gaetano, Bruno (cap); Russo, Via A; Portillo, Bance, Beletti; Bur, Ruiz; Salerno, Minervino, Acosta

A disposizione: Libero, Maggiore, Carones, Torres, Cemicetti, Moretto, Perazzoli, Bottacci, Cissè, Dabalà, De Klerk, Nakov, Rodina, Steenkamp

Non disponibili per infortunio: Cocchiaro, Cuminetti, Salvetti, Bellucci