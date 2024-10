Nuova logistica a Montale per 88mila mq: tre capannoni tra un anno, poi altri due

I lavori sono partiti quest’estate. Dalla tangenziale, che in quel punto, superata l’uscita di Montale in direzione del casello autostradale di Piacenza Sud, si alza per scavalcare la linea ferroviaria Milano-Bologna, lo stato di avanzamento del cantiere di Generali Real Estate si vede bene: una prima tranche di tre capannoni, per 47mila metri quadrati complessivi, che saranno pronti tra un anno, a settembre 2025. Seguirà la seconda fase: altri 41mila mq ripartiti su due magazzini gemelli, retrostanti quelli oggi in costruzione.

In totale fanno 88mila mq, insediamento che porta a completamento lo sviluppo dell’area logistica di Generali Real Estate, la società del gruppo Generali che si occupa di beni immobiliari. Complessivamente misura sui 500mila mq la superficie coperta nel comparto che l’allora Generali Properties ha acquisito a Le Mose.

L’ARTICOLO DI GUSTAVO ROCCELLA SU LIBERTA’