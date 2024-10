Conte a Piacenza: “No al taglio degli alberi, rivedere il progetto di piazza Cittadella”

Alla fine, incalzato dagli attivisti, ha firmato la petizione contro il taglio degli alberi in piazza Cittadella: “Mi avete convinto”. Anche così Giuseppe Conte, ex presidente del consiglio e leader nazionale del Movimento 5 Stelle, si è presentato oggi (26 ottobre) a Piacenza, davanti a palazzo Farnese, per le elezioni regionali del 17 e 18 novembre. La sua scelta di sostenere le proteste ambientaliste contro la realizzazione del parcheggio interrato ha segnato un nuovo scostamento dal centrosinistra, che a livello locale difende invece l’abbattimento delle piante per lasciare spazio alla riqualificazione, ma con cui è alleato in Emilia-Romagna nel cosiddetto “campo largo”.

“Trovarsi insieme in un progetto per la regione – ha ribattuto Conte – non significa essere d’accordo su tutto. Qui c’è una grido dal basso da parte dei cittadini che vogliono tutelare l’ambiente. Speriamo si trovi una soluzione alternativa al parcheggio”.

Riguardo l’appuntamento elettorale in Emilia-Romagna, Conte ha commentato che “è un voto importante, ma non bisogna trarne necessariamente un significato nazionale”. In merito alla presa di posizione di Beppe Grillo, che poche ore fa ha definito “morto” il Movimento 5 Stelle, Conte si è limitato ad affermare: “Rispetto le opinioni di tutti. Ma la notizia del giorno è che stiamo completando il confronto deliberativo in un campione importante della nostra comunità, poi ci sarà un processo di elaborazione delle idee, verso un’assemblea costituente che metterà in votazione le proposte”.

Tra i selfie e gli abbracci con gli attivisti, prima nella pizzeria Temple e poi in piazza Cittadella, Conte salutato anche una ragazza marocchina neolaureata in Pedagogia, ancora con la corona d’alloro in testa.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: