I comuni di Farini e Zerba vincono nuove bici elettriche

I comuni piacentini di Farini e Zerba ripartono sulle “due ruote”. Nell’ottica di favorire la mobilità sostenibile nella fase di ripresa post-Covid, i due municipi hanno ricevuto quattro biciclette elettriche in premio nell’ambito di un concorso promosso da Anci e Iren. Farini e Zerba sono stati selezionati insieme ad altre cinquanta realtà dall’Emilia alla Calabria, dalla Liguria alla Puglia, che hanno messo in evidenza le buone pratiche in materia di economia circolare, sostenibilità ambientale e mobilità alternativa.

Ad assegnare il riconoscimento è stata una giuria composta da Antonella Galdi, vice-segretario generale dell’Anci, Francesco Castellone, direttore comunicazione di Iren, e Paolo Pileri, docente di pianificazione e progettazione urbanistica al Politecnico di Milano. Il contest “Tandem. Bici in Comune” ha voluto riconoscere i progetti innovativi capaci di incidere positivamente sulle abitudini dei cittadini, ma anche dei turisti o dei visitatori occasionali e quindi sulla qualità della vita complessiva delle singole comunità. Fra i premiati, si segnalano progetti di concreta solidarietà sociale, iniziative di mobilità alternativa in comuni montani, azioni di promozione e riscoperta di aree turistiche ed archeologiche.