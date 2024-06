Calestani: “La mia riconferma è la vittoria di tutta la comunità di Morfasso”

È arrivata l’ufficialità: a Morfasso è stato rieletto il sindaco Paolo Calestani, al suo terzo mandato da primo cittadino del comune della Val d’Arda. Unico candidato, per confermare la sua elezione occorreva raggiungere il 40% di affluenza e il 50% delle preferenze valide, obiettivi ampiamente raggiunti: dei 777 aventi diritto hanno infatti votato 584 elettori, pari al 75,16%. Undici le schede nulle, 12 quelle bianche. Eletti anche tutti i 10 consiglieri.

“Sono davvero orgoglioso – queste le prime parole di Calestani – ma allo stesso tempo agitato e onorato. Come ho sempre detto, la mia gente e i miei cittadini mi hanno dato sempre la forza di andare avanti, senza mai abbandonarmi e infondendomi ora una nuova forza per portare avanti il prossimo programma. Con tutta la mia squadra ci sentiamo un peso enorme sulle spalle che porteremo avanti con umiltà e volontà di far vivere il nostro territorio”.