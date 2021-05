Premio letterario “Terre del Magnifico”: gli studenti scelgono Gazzaniga

E’ arrivato alla sua 22° edizione il premio letterario “Terre del Magnifico”, organizzato dall’Istituto Comprensivo di Cortemaggiore e sostenuto dall’azienda Teco di Fiorenzuola. Coinvolti 206 alunni delle scuole di Castelvetro, Cortemaggiore, Villanova.

“Il nostro impegno per il territorio e per i giovani è costante; in particolare nell’ambito della formazione siamo orgogliosi di sostenere anche quest’anno il Premio Terre del Magnifico, che viene comunque organizzato anche quest’anno, mantenendo la tradizione”: così Ivano Poggi, presidente del cda di Teco.

Quest’anno il vincitore del premio, decretato dagli alunni, è lo scrittore Riccardo Gazzaniga autore di “Abbiamo toccato le stelle”, edito da Rizzoli: un libro che raccoglie storie di campioni sportivi che hanno cambiato il mondo. Lo scorso anno il vincitore fu il piacentino Matteo Corradini. “Quando sarà possibile – annuncia Poggi – organizzeremo nel nostro ampio auditorium un incontro in presenza, dove inviteremo i premiati degli ultimi due anni”.

La premiazione quest’anno si terrà in diretta streaming da remoto; appuntamento sabato mattina. L’autore sarà in collegamento dalla Liguria.

“Il progetto – spiega l’insegnante Lorenza Politi – si conclude con l’incontro con l’autore, tappa finale di un percorso appassionante in cui i ragazzi sperimentano la scrittura creativa, leggono opere, approfondiscono tematiche e stile”.

I ragazzi si misurano anche con un concorso di grafica in cui realizzano poster e cartoline: 12 saranno quelle premiate sabato.