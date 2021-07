A Lugagnano arriva il campo da padel in via Einaudi. “Richieste in aumento”

Stanno nascendo campi da Padel in ogni angolo della provincia, e per far fronte alla richiesta sempre maggiore degli utenti, anche Lugagnano avrà il suo campo. L’idea e l’iniziativa è arrivata dall’associazione sportiva “Baraccaluga”, che gareggia nel campionato di C1 di calcio a 5, in collaborazione con il Comune di Lugagnano.

“Come società abbiamo deciso di realizzare questo nuovo spazio sportivo, ovviamente in collaborazione con il Comune che ha concesso l’area, per dare più attrattività a Lugagnano e per offrire un servizio che, negli ultimi tempi, ha in effetti una richiesta che sta aumentando in modo esponenziale – ha spigato Danilo Prencipe, responsabile di Baraccaluga – Un investimento che va in due direzioni: promuovere il territorio e riqualificare un’area, quella del bocciodromo, in via Einaudi, che era poco sfruttata”.

ALTRI DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI FABIO LUNARDINI SU LIBERTA’