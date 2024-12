Lugagnano, il via al progetto per promuovere il territorio e valorizzare la Torricella

A Lugagnano, venerdì 13 dicembre, alla Torricella in Val Chiavenna, l’amministrazione comunale, in collaborazione con il gruppo Eva guide ambientali e Pft Eventi hanno presentato il neonato progetto “Il Piacenziano e le sue stagioni”.

Un progetto di promozione territoriale, pensato per offrire una serie di trekking di accompagnamento alla Calancata, la tradizionale camminata nel mese di luglio tra i Calanchi del Monte Giogo.

L’inaugurazione sarà il 12 gennaio, con un primo trekking ad anello: partenza e arrivo in località Torricella. L’escursione sarà a piedi, ma per le tappe successive si pensa già all’utilizzo delle mountain bike, grazie alla collaborazione con MTB Lugagnano Off road.

“I percorsi saranno sempre diversi, fruibili a tutti, pensati a partire da un prodotto: a gennaio andremo alla scoperta del tartufo, ad aprile occhi aperti per la fioritura delle orchidee spontanee, a giugno le ginestre sul Monte La Ciocca. Poi la vite a settembre, le castagne ad ottobre e l’ulivo a novembre” sono state le parole di Barbara Vascelli, guida ambientale del gruppo Eva.

L’intento è valorizzare la Torricella e perseverare nella valorizzazione dei sentieri del piacenziano: dopo il recente ripristino dei sentieri “Rio Carbonaro”, “Rio Stramonte” e “Monte la Ciocca”, il Comune ha vinto un altro piccolo bando per tabellare il sentiero del Monte Giogo.

L’invito dell’assessore Leppini è alle cantine: tutte possono richiedere l’adesione al progetto, aprendo le proprie porte.