Marcia delle terre veleiate, oltre mille partecipanti all’ottava edizione

Si è svolta ieri, domenica 5 settembre, la Marcia delle terre veleiate con oltre mille partecipanti. Successo, quindi, per la camminata non competitiva nella verde e selvaggia Val Chero, con tre percorsi concentrici da 6, 12 e 18 chilometri, che hanno avuto come partenza e arrivo Veleia a Lugagnano, nello spazio adiacente il sito archeologico. Tre percorsi differenti per dislivello, complessità e distanza, lungo i quali i partecipanti hanno trovato ristori, punti acqua e personale volontario a monitorare i sentieri. Una parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza. “Grazie ai volontari della zona e agli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa anche in questa ottava edizione”, rimarca Valeria Tedaldi del gruppo sportivo “Terre veleiate”.

