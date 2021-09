Mister Tabbiani: “Contro il Padova a mente sgombra. Proveremo a imporre il gioco”

“Andremo in campo con la testa libera, sereni e consapevoli di affrontare un avversario di grande livello ma non ci faremo intimorire e cercheremo come sempre di imporre il nostro gioco”.

Dopo la sconfitta di domenica scorsa contro il Seregno, clamorosa per come si è materializzata (con il Fiorenzuola che fino al 90′ conduceva 2-1, salvo poi farsi riacciuffare e superare nel recupero) il Fiorenzuola scende subito in campo domani per il turno infrasettimanale. Alle 20.30 i rossoneri se la vedranno in trasferta con la battistrada del girone A di Serie C, quel Padova ancora imbattuto e a punteggio pieno, inarrestabile.

Nonostante l’immensa qualità degli avversari, il tecnico rossonero guarda “in casa sua”. “Il campionato di serie C è molto difficile – prosegue – ha uomini e valori tecnici, noi sappiamo da dove siamo partiti ma ci metteremo in ogni caso tutta la nostra energia. In queste ultime ore di vigilia valuterò bene, prima di decidere la formazione, le condizioni degli uomini”.

Per quanto riguarda la formazione, in difesa probabile il rientro di Cavalli, ballottaggio tra Danovaro e Di Marco sulla linea mancina dei terzini, ritorno di Nelli in mediana. come play, conferma per Currarino e Palmieri. In attacco c’è attesa per il rientro di Bruschi sulla sinistra mentre dalla parte opposta si va verso la conferma di Mamona. Al centro dell’attacco spazio a Tommasini.