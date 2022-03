Basket Serie B: Fiorenzuola Bees, contro Crema una sfida insidiosa al PalaMagni

I Fiorenzuola Bees ritornano “nel proprio alveare” del PalaMagni per affrontare domenica 6 marzo alle 18 la 22° giornata del campionato di Serie B.

Avversari designati per la prossima giornata di Fiorenzuola saranno gli uomini di Pallacanestro Crema, squadra che naviga al 12° posto in classifica, a cavallo della zona playout, con un record al momento di 7 vittorie e 13 sconfitte (con 1 gara ancora da recuperare).

L’ultima partita di Fiorenzuola, contro la Rucker San Vendemiano, ha lasciato alla truppa di coach Galetti da un lato il sapore amaro della sconfitta per 80-66, dall’altra la consapevolezza di aver disputato un primo tempo di livello assoluto, chiuso sul +5 contro una delle squadre più forti del girone e su un campo difficilissimo.

La sconfitta non ha avuto tuttavia nessun risvolto negativo, con Fiorenzuola che in settimana ha ritrovato Bracci a completo regime e che si presenterà al PalaMagni (purtroppo ancora a porte chiuse) con la chiara volontà di tornare alla vittoria.

Fiorenzuola vorrà replicare il 75-79 di novembre con cui fu corsara in terra cremasca, guidata da un immarcabile Filippini da 27 punti e 18 rimbalzi. Di altro avviso sarà invece senz’altro quella Pallacanestro Crema guidata da coach Ghizzinardi, che arriverà in Val d’Arda con la voglia di fare un passo importante per uscire dalle torbide zone playoff.