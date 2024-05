Bakery, è resa dei conti sul parquet di Jesi: sfida decisiva per volare in semifinale

Dopo quattro partite, un fattore campo finora mai caduto e la rimonta biancorossa, è tempo di resa dei contri tra la Bakery Basket Piacenza e Jesi, di fronte per l’ultima volta stasera alle 20.30 al PalaTriccoli della cittadina marchigiana.

resa dei conti

In programma la decisiva gara 5 dei quarti di finale, con Piacenza con il vento in poppa dopo l’uno-due nell’arco di tre giorni che ha messo nella cascina gara 3 e gara 4, annullando il doppio vantaggio di Jesi. In palio il pass per la semifinale contro la vincente di Libertas Livorno-Faenza, anche loro alla “bella” stasera, mentre dall’altra parte del tabellone è già deciso il duello tra Roseto e Fabriano.

Il riepilogo della serie

GARA 1: Jesi-Bakery 70-52 GARA 2: Jesi-Bakery 80-63

GARA 3: Bakery-Jesi 99-91 GARA 4: Bakery-Jesi 72-61

GARA 5: stasera alle 20,30 a Jesi