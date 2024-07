La Bakery Piacenza si rinforza con l’ingaggio dell’esterno Raphael Chiti

La Bakery Piacenza ingaggia Raphael Chiti, esterno friulano classe 1999: si tratta del secondo annuncio per la stagione 2024/25.

La squadra biancorossa ha comunicato di aver ingaggiato Raphael Chiti, guardia-ala di 195 cm nato a Latisana l’8 settembre del 1999, secondo volto del roster biancorosso in vista della stagione 2024/25 del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West.

“Alla proposta della Bakery – le prime parole da biancorosso di Chiti – ho avuto un’ottima impressione. In giro non si fa che parlare bene della società. Da under, con Udine, ho più volte giocato a Piacenza ed ho un bel ricordo dell’atmosfera al palazzetto. Nel parlare col coach c’è intesa sull’ambizione del progetto, c’è voglia di lavorare, cose che sto cercando in questo momento della carriera. Voglio sfruttare l’opportunità per fare un grande anno e divertirci”.

“Abbiamo creduto in lui”

“Chiti è stato fortemente cercato ed è un giocatore d’impatto – la presentazione del team manager Enrico Bergonzi -, che ci auguriamo possa continuare a migliorare e crescere, anche nell’arco della stagione che quest’anno sarà ancora più lunga rispetto alla precedente. Abbiamo creduto in lui, sappiamo essere dedito al lavoro, può ricoprire due ruoli e s’inserisce perfettamente nell’idea di squadra che abbiamo in mente”.