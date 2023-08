Rinforzo difensivo per i rossoneri: Riccardo Nava passa al Fiorenzuola

Il Fiorenzuola comunica di aver sottoscritto l’accordo con il giocatore Riccardo Nava fino al 30 giugno 2024. Difensore centrale classe 1996, nato a Monza, Nava è cresciuto nel settore giovanile del Renate per poi passare nella stagione 2015/2016 all’Inveruno, squadra con cui ha totalizzato 127 presenze in quattro stagioni da protagonista in Serie D. Da lì il trasferimento al Legnano, dove si è messo in mostra per 2 stagioni con 42 presenze complessive, e l’arrivo al Piacenza Calcio, maglia con cui nelle ultime due annate ha totalizzato 61 presenze e messo a segno tre reti personali.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà