Nava, dalla retrocessione con il Piace alla voglia di rivalsa con il Fiorenzuola

“La passata è stata una stagione difficile, spiace innanzitutto per i tifosi. Quando si retrocede è colpa di tutti e bisogna prendersi ognuno le proprie responsabilità”. Non si tira indietro Riccardo Nava che dopo la retrocessione con il Piace, ora ha voglia di vivere un’annata completamente diversa con la maglia dei rossoneri. “Mi aspetto un’ottima stagione da parte di tutti – le sue parole -. Non vediamo l’ora di iniziare”.

